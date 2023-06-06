Шойгу назвал террористическим преступлением атаку на Каховскую ГЭС

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

Российские спасатели тем временем направились в Херсонскую область для оказания помощи.

Киевский режим с целью недопущения наступательных действий российской армии совершил подрыв Каховской ГЭС — это террористическое преступление, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что это привело к затоплению значительных территорий, сбросы воды с Днепропетровской ГЭС, а также будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия.

«Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии», — добавил Шойгу.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате три поселка Новокаховского округа полностью затоплены. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле. Между тем население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации.

В Кремле позднее заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спасатели посетят Херсонскую область. МЧС РФ приняло решение об отправке аэромобильной группы после частичного разрушения Каховской ГЭС.