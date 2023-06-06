Мертвую российскую семью нашли в квартире в Сербии

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Работавшие медиками супруги и их сын умерли насильственной смертью.

В пригороде Белграда обнаружили мертвой семью граждан России. Муж, жена и девятилетний ребенок были убиты в своей квартире. Об этом сообщила газета Kurir.

Уточняется, что тела нашла полиция, которую вызвали соседи, встревоженные криками из квартиры россиян. Правоохранители взломали входную дверь и увидели внутри три трупа. По предварительной версии, гражданин России расправился с супругой и ребенком, а затем покончил с собой.

По информации издания, российская семья переехала в Сербию в 2022 году, а два месяца назад приобрела жилье в Панчево — пригороде Белграда. Глава семьи работал хирургом, его жена была педиатром для новорожденных. Журналисты выяснили, что у женщины не было лицензии на врачебную деятельность в Сербии, однако она намеревалась ее оформить и начать работать. Полиция расследует обстоятельства и причины случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Австралии помиловали женщину, осужденную на 40 лет тюрьмы за убийство четырех детей.