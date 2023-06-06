Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Президент подписал соответствующий указ.

Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Такую же награду посмертно получил его друг Александр Шубин. Российский лидер подписал соответствующий указ.

В результате трагедии, произошедшей 6 мая, Захар Прилепин получил ранения. На дороге, по которой он ехал вместе с другом и соратником Александром Шубиным, была заложена взрывчатка. Водитель погиб на месте, а писателя госпитализировали в областную больницу.

По горячим следам задержали уроженца Украины, недавно получившего российское гражданство. Ранее подозреваемый был завербован украинской разведкой, где и получил задание по ликвидации писателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впереди у Захара Прилепина — сложный этап восстановления.