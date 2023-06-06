Гладков заявил об отсутствии сил противника на территории Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

До этого боевики киевского режима выпустили более 70 ракет по Новой Таволжанке.

На территории Белгородской области нет сил противника. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на территории Новой Таволжанки их также нет.

«Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет», — сказал Гладков.

До этого боевики киевского режима выпустили более 70 ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке. Обстрел российской территории велся и из ствольной артиллерии. В последние дни агрессия украинских националистов усилилась, город Шебекино в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля 2022 года. Незадолго до этого произошло очередное обострение на линиях соприкосновения — ВСУ возобновили артиллерийские обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Лидеры атакованных районов Донбасса обратились за помощью к Москве. Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как над Белгородским районом сработала система ПВО.