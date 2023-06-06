Три населенных пункта полностью затоплены в Новокаховском округе после прорыва ГЭС

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Эвакуация людей продолжается.

Три населенных пункта уже полностью затоплены в Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает глава округа Владимир Леонтьев.

«Около 900 жителей подтопленных из-за прорыва Каховской ГЭС населенных пунктов эвакуированы», — говорится в сообщении.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате Новая Каховка оказалась полностью затоплена. А власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле. Между тем население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации.

В Кремле позднее заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Новой Каховке вода превысила 11 метров после прорыва Каховской ГЭС.