Настоящий русский фольклор: вышел первый трейлер фильма «По щучьему веленью»

Фото, видео: Пресс-служба НМГ Прокат

Звездный состав, популярные сказочные персонажи и невероятная графика. Что ждет зрителей в октябре?

Один из самых ожидаемых фильмов под названием «По щучьему велению» выйдет в широкий российский прокат 26 октября 2023 года при поддержке Фонда кино, телеканала «Россия» и телеканала СТС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это полнометражный игровой фильм режиссера Александра Войтинского («Черная молния», «Призрак»), снятый по мотивам русских сказок, при работе над которым использовалась технология совмещения CGI, задействованная для создания анимированных персонажей. В съемках киноленты была также задействована команда, создававшая один из самых кассовых российских релизов для семейной аудитории — «Конек-горбунок».

Среди звезд, которые появятся на большом экране: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Роман Мадянов, Юрий Колокольников, Федор Лавров и многие другие.

«Наш фильм лишь основан на сказке „По щучьему велению“, однако, по сути, мы объединим на экране многих персонажей русского фольклора. В фильме несколько полностью анимированных персонажей: Щука, Кот Баюн, Лягушка, морские коньки. Это сложная многоступенчатая работа», — рассказал режиссер картины.

По его словам, кастинг по выбору актеров проходил очень долго.

«Мы выбирали звезд. А кто такие звезды? Это те люди, через которых зритель готов увидеть себя и поучаствовать в истории. И у нас они все сошлись», — добавил Войтинский.

Генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов признался, что крайне рад сотрудничеству с СТВ.

«Картина „По Щучьему Велению“ для нас амбициозный релиз, который адресован самому широкому кругу зрителей. Это большое кино во всех смыслах — в нем соединились наше богатое культурное наследие, сказочная вселенная, блестящий актерский ансамбль и передовые технологии. Я уверен, что фильм по достоинству будет оценен аудиторией и мы, в свою очередь, сделаем все возможное для этого, поддержав фильм всеми ресурсами холдинга, включая наш главный телеканал для семейной аудитории — СТС. Сотрудничество двух медиа-гигантов, НМГ и ВГТРК, поможет увидеть картину максимальному количеству российских зрителей от мала до велика!» — заключил Смирнов.

Медиапартнерами фильма стали сразу два крупнейших холдинга — ВГТРК и Национальная Медиа Группа (НМГ). Кинотеатральным продвижением нового релиза от кинокомпании СТВ займется российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа.

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