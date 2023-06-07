«Все может измениться»: политолог оценил шансы кандидатов на пост президента США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Keiko Hiromi; личный архив Юрия Рогулева; 5-tv.ru

Конкуренция ужесточается: претензии на кресло главы Белого дома заявил еще один опытный политик — бывший вице-президент США Майк Пенс.

До президентских выборов в США еще полтора года и прогнозировать их результат пока сложно. Однако кое-что не вызывает сомнений уже сейчас. Например, то, что заявивший свою кандидатуру на выборы бывший вице-президент США Майк Пенс практически не имеет шансов на победу. Таким мнением с 5-tv.ru поделился директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Шансов у него очень мало, потому что Пенс не относится к числу популярных политиков. Он опытный, занимал должность губернатора, но очень консервативный. Такой религиозный фундаменталист. Для широкой публики его позиция, мягко говоря, не очень привлекательна. Плюс у него абсолютно нет харизмы. Как политик общенационального плана он не в состоянии тягаться с Трампом», — считает эксперт.

По мнению Рогулева, Пенс выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США исключительно в пику Трампу. Политолог напомнил, что Пенс занимал должность вице-президента в правительстве Трампа и под конец срока последнего на посту главы государства между ними произошли разногласия.

В частности, отметил Рогулев, Пенс отказался помогать Трампу в последние месяцы его пребывания в Белом доме и в судебных разбирательствах по признанию результатов президентских выборов 2020 года недействительными. Кроме того, Пенс участвовал в инаугурации Джо Байдена, куда Трамп демонстративно не пришел. В целом, по мнению политолога, Пенс считает своего бывшего патрона недостойным кандидатом, так как тот якобы разваливает американскую политическую систему.

«Что касается других кандидатов, то до выборов еще полтора года и многое может измениться. Но Трамп — общенациональный известный политик, он был уже президентом. Кроме того, он — светская личность, был ведущим популярного телешоу на протяжении 15 лет. Шансов у него больше всех, он самый популярный кандидат», — считает Рогулев.

Однако, добавил эксперт, считать Трампа идеальным кандидатом тоже неправильно, так как он не молод, и его политическая позиция вызывает у многих в стране отторжение.

Еще один кандидат на пост президента от республиканцев Рон Десантис уступает Трампу по популярности среди граждан почти в два раза, отметил Рогулев. Если поддержка Трампа составляет около 49-50%, то у Десантиса — примерно 20%. Однако до ноября 2024 года, когда в США намечены выборы нового главы государства, все может измениться, заключил политолог.

Накануне официальная информация о регистрации Майка Пенса на выборы в 2024 году появилась на сайте американского избиркома. Сам политик намерен объявить о своем выдвижении на пост президента в ходе выступления в штате Айова 7 июня. Пенс был вице-президентом США с 2017 по 2021 год при Дональде Трампе. До этого занимал пост губернатора Индианы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о шансах победить на выборах президента США Роберта Кеннеди-младшего — племянника 35-го американского лидера Джона Кеннеди.