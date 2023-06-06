«Осуществил мою мечту»: как певец Jony угодил Филиппу Киркорову

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Молодой человек сделал сюрприз поп-королю. Что же было неожиданнее всего?

В последнее время многие артисты открывают заведения общепита или магазины одежды. Не стал отставать и певец Jony, который вместе с братом запустил небольшое итальянское заведение в Москве.

Идею оценил и поп-король Филипп Киркоров, посетивший точку, передает издание dni.ru. Исполнитель хита «Комета» выбрал локацию вдали от центра. Несмотря на азербайджанские корни, Jony решил остановить выбор на итальянской кухне.

«Вы посмотрите на меня и брата, как мы похожи на итальянцев», — шутит певец.

Киркоров с порога стал требовать пиццу: Jony не отказал артисту и попросил поваров испечь итальянское блюдо. Внезапная любовь звезды к этому блюду связана с тем, что он недавно вернулся из Италии. Похоже, певец соскучился по традиционной кухне страны.

«Я всегда мечтал открыть собственную пиццерию, а Jony мою мечту осуществил», — сказал король эстрады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров снова пошел к пластическому хирургу.