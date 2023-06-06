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Перед самой кончиной режиссер оказался в парижском госпитале. Но почему?

Скончался режиссер Жак Розье, считавшийся последним живущим представителем «Французской новой волны», — ему было 96 лет. Об этом сообщило издание Deadline.

Мужчина умер еще 2 июня, однако о его смерти стало известно только сейчас. Розье скончался в Париже после непродолжительного пребывания в больнице.

По мнению обозревателей, Розье так и не добился известности Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Аньес Варда, Жака Деми, Клода Шаброля или Эрика Ромера.

Однако его работы смогли занять свое место во «Французской новой волне» и раздвинули границы творчества так, что позволили проложить путь для современных кинематографистов. Премьера первого полнометражного фильма Розье «Прощай, Филиппины» состоялась в 1962 году.

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