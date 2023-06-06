Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Носова на новый срок

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Он занимает должность главы региона с 13 сентября 2018 года.

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Магаданской области Сергея Носова принять участие в выборах. Об этом он сообщил на рабочей встрече.

Носов обратился к Путин с вопросом о том, не против ли он продолжения исполнения обязанностей.

«Вы знаете, Владимир Владимирович, в традициях моей семьи было следующее: если глава государства одобряет, а народ поддерживает, тогда можно работать», — заявил Носов.

В ответ на это глава государства поблагодарил губернатора за уже проделанную работу.

«Что касается одобрения, здесь вопросов нет, но все-таки самое главное — это поддержка людей. Поэтому я думаю, что, несмотря на то что многое сделать удалось и, как Вы правильно сказали, еще больше нужно будет сделать, все-таки выборы есть выборы, и я бы Вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от Вас ожидали, чего бы они хотели как результат Вашей работы», — заключил Путин.

Сергея Носов занимает должность губернатора Магаданской области с 13 сентября 2018 года. С 2012 по 2018 год он был главой города Нижний Тагил. Также Носов — вице-губернатор Свердловской области (июль–октябрь 2012) и генеральный директор Нижнетагильского металлургического комбината (1999—2005).

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