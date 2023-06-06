Власти готовят к эвакуации население трех округов после прорыва Каховской ГЭС

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Между тем на территории уже действует режим чрезвычайной ситуации.

Власти Херсонской области готовят к плановой эвакуации население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов после катастрофы на Каховской ГЭС.

Жителям уже начали приходить соответствующие СМС от МЧС.

«Населению собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питание на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду. Место сбора будет доведено главами ВГА», — говорится в сообщении.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате Новая Каховка оказалась полностью затоплена. А власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Позднее ситуацию прокомментировал пресс-секреьарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению представителя Кремля, атака на Каховскую ГЭС может повлиять на ход специальной военной операции (СВО).