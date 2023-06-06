Стратегическое сотрудничество: о чем Лавров говорил в Душанбе

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

За деловыми переговорами видна по-настоящему приятельская атмосфера.

Военное взаимодействие стало одной из тем переговоров в Душанбе, куда прилетел Сергей Лавров. Глава российского МИД встретился с президентом республики, а также со своим таджикским коллегой.

Впрочем, речь шла не только о совместном противостоянии различным угрозам, но и о расширении сотрудничества в торговле, туризме, образовании и других областях. Репортаж корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева из столицы Таджикистана.

Дипломат начинает день с возложения цветов к памятнику Исмоилу Сомани. Пожалуй, здесь — самая почитаемая историческая личность: и гора носит его имя, и национальная валюта.

С коллегой-министром Лавров обсудил сразу несколько важнейших тем. Сотрудничество стран называют стратегическим.

В отношениях России и Таджикистана сейчас этап быстрого развития фактически во всех отраслях — от бизнеса до туризма и культурных проектов. В общем объеме капиталовложений в Таджикистан российские инвестиции составляют более 16%.

И если раньше наш бизнес в эти края не спешил, то сейчас ситуация меняется. Три крупных инвестиционных проекта на стадии проработки: центр фитосанитарной обработки, переработка фруктов, создание предприятий для производства обуви.

Внешнеторговый оборот между странами за прошлый год — больше 1,5 миллиарда долларов. Лавров еще раз говорит о важности такого контакта.

Россия — ведущий партнер с примерно четвертью товарооборота, и второй зарубежный инвестор в экономику Таджикистана. Во дворце Наций Лаврова встречает президент Таджикистана.

Здесь сразу заметно — за деловыми переговорами по-настоящему приятельская атмосфера. Все так же один из главных вопросов — безопасность в регионе и ликвидация угроз из Афганистана, потому Россия помогает модернизировать Вооруженные силы республики.

Здесь же Лавров посетил российскую военную базу № 201. Вопросы миграции тоже в центре внимания — уже подписали соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий.

И теперь еще раз подтвердили намерение Москвы вкладывать деньги в открытие и развитие русскоязычных школ в республике. Появятся и новые филиалы российских университетов — готовятся к дням российской культуры.

Лавров провел встречу и со студентами российско-таджикского славянского университета. В этом году договору о дружбе и сотрудничестве между странами 30 лет — и, очевидно, отношения только крепнут.