Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы дважды закроют в июне

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Специалисты намерены провести ремонтные работы.

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» закроют 17–18 и 24–25 июня для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«В выходные дни, 17–18 и 24–25 июня, составы не будут курсировать на участке между „Чеховской“ и „Серпуховской“. В эти дни станции временно станут конечными», — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 17 по 30 июня будет закрыт вестибюль «Боровицкой». В будние дни станция продолжит работу в обычном режиме.

Пассажиры смогут сделать пересадку на станциях «Библиотека имени Ленина», «Арбатская» и «Александровский сад» или воспользоваться их вестибюлями для выхода в город, передает сайт мэра Москвы.

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