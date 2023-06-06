Песков заявил, что ему неизвестно о планах по мобилизации в приграничных районах
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Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
В последнее время киевский режим участил атаки на Белгородскую область.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о планах властей по мобилизации из-за ситуации в приграничных регионах страны.
«Мне неизвестно об этом, там работают соответствующие службы», — заявил он журналистам.
В последнее время киевский режим участил атаки на приграничную Белгородскую область. Между тем 5 июня стало известно, что российские военные сорвали попытку двух украинских диверсионных групп проникнуть в населенный пункт Новая Таволжанка. Там боевики пытались форсировать реку Северский Донец.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом.