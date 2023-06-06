Примеси опасных веществ выявили в сидре, которым отравились люди в регионах РФ

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В результате ЧП — десятки пострадавших и несколько погибших. Среди потерпевших есть несовершеннолетние и беременная женщина.

В целом ряде регионов РФ — Самарской, Ульяновской, Пензенской областях — выявили случаи отравления некачественным сидром. Как выяснилось позднее, по результатам экспертиз, в некоторых пробах обнаружили опасные для жизни вещества. Как сообщается на сайте «МВД Медиа», в алкоголе из Ульяновской области, в частности, нашли примеси метанола и этилбутирата.

По официальным данным, за прошедшие сутки стражи порядка проверили более 400 торговых точек конкретно в Ульяновской области, где могут продавать алкоголь. Из 34 магазинов изъяли несколько сотен кегов потенциально опасного сидра.

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — подчеркивалось в заявлении.

В Самарской области же — там, где находилось производство контрафакта, — изъяли почти 30 наименований алкогольной продукции, которая также может представлять угрозу для людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все пострадавшие и погибшие от употребления алкоголя пили один и тот же сидр — торговой марки «Мистер Сидр».