Война против…: зачем принц Гарри приехал в суд в Лондоне

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Наследник королевской семьи значится первым свидетелем по делу против компании-владельца издания.

Принц Гарри приехал в суд Лондоне для участия в заседании, на котором рассмотрят иск против Mirror Group Newspapers.

Компания-владелец газеты Daily Mirror обвиняется в незаконном сборе информации о члене королевской семьи. Гарри значится первым свидетелем по делу, передает РИА Новости.

Он заявил, что в период 1996 по 2010 годы газета опубликовала около 140 статей о его жизни, информация для которых была получена незаконным способом. Герцог Сассекский обвиняет Daily Mirror в «сильных приступах депрессии и паранойи».

Кроме Гарри, иски против газеты подали телеведущий Иан Райт, певица Шерил Коул, актер Никки Сандерсон и многие другие. Адвокаты издания отвергают все претензии, ссылаясь на то, что заявители слишком долго ждали, прежде чем подать в суд. Отмечается, что до Гарри члены королевской семьи не давали показания в суде более 130 лет.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри хочет снять фильм по своей книге «Запасной», где раскрыта масса «дворцовых» тайн.