Wikimediа оштрафовали еще на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
Организация все еще не удалила материалы, которые распространять на территории России нельзя.
Мировой суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia Foundation на три миллиона рублей.
Собственно, компания, которая владеет русскоязычной версией онлайн-энциклопедии «Википедия», теперь будет вынуждена оплатить штраф за отказ удалить статью об украинской террористической группировке «Азов»*.
До этого, 1 июня, Wikimedia Foundation уже оштрафовали на три миллиона рублей за неудаление не соответствующей действительности информации о специальной военной операции по защите Донбасса.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как суд в Москве оштрафовал WhatsApp** на три миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.
* — признан в России террористическим и запрещен.
** — приложение принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.