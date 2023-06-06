Рога и «кошачьи глаза»: пластический хирург раскрыл самые странные запросы клиентов

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Специалист подчеркнул, что обычно таким людям отказывают в операциях.

Молодые люди зачастую требуют от пластических хирургов уникальной внешности. Об этом в изданию «Страсти» рассказал ведущий практик Отари Гогиберидзе.

Так, от клиентов регулярно поступают запросы на «эльфийские» уши, экзотический хвостик, рожки на голове, «кошачьи» глаза, а также лицо и тело Барби. При этом зачастую с такими требованиями обращаются «сексуально озабоченные или нездоровые люди».

Обычно компетентные специалисты отказывают в странных просьбах. Однако находятся и те, кто соглашается на такие операции.

Гогиберидзе подчеркнул, что многие подобные клиенты страдают от дисморфобии. Так называют психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен дефектами или особенностями своей внешности.

Инициатива лечь под нож хирурга зачастую исходит не от самого человека, а от его окружения. Хирург вспомнил, что однажды к нему пришла девушка, которая требовала пришить себе силиконовый хвост.

Она призналась, что на этом настаивал ее молодой человек. Другая женщина хотела себе очень большую грудь, не желая слушать предупреждения специалиста. В итоге ей пришлось вновь ложиться под нож, но на этот раз — для уменьшения имплантов.

«Как показывает практика, нельзя связываться с пациентами, не желающими слушать и слышать пластического хирурга. Это обязательно обернется плачевными последствиями, как для одного, так и для другого», — считает Гогиберидзе.

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