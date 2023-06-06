«Кто-то решил усугубить»: Юрий Антонов объяснил, почему оказался в больнице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Ранее появились слухи о госпитализации музыканта с сердечным приступом. Что произошло на самом деле?

Композитор Юрий Антонов в беседе с 5-tv.ru опроверг слухи о своей госпитализации.

Он подчеркнул, что никакого сердечного приступа, о котором пишут СМИ, у него не было. Музыкант обращался в больницу по другому поводу.

«Я ездил, зубы лечил. Может быть, кто-то решил усугубить, проблемы придумал», — сказал Юрий Михайлович.

Исполнитель также рассказал, что прекрасно себя чувствует и проводит время дома, гуляя на улице и любуясь солнцем. Его сопровождают домашние питомцы, которых Антонов очень любит.

При этом на сердце певец не жалуется — по его словам, оно в хорошем состоянии для такого возраста. Музыканту в настоящее время 78 лет.

Ранее представитель Антонова также опроверг слухи о госпитализации артиста с сердечным приступом. Некоторые СМИ писали, что 17 мая композитора якобы экстренно доставили в больницу, но он выписался раньше времени из-за ремонта дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Антонов долго не может уснуть из-за сильных болей в ноге.