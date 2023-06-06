Лавров: Запад предпринимает все усилия по проникновению в Центральную Азию

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Партнерам России необходимо критически относиться к этому, считает министр.

Сейчас Запад предпринимает все усилия по гуманитарному и военному проникновению в Центральную Азию. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего визита в Таджикистан.

«Сегодня наблюдаются целенаправленные усилия Запада по напористому проникновению, в том числе гуманитарному и военному, в Центральную Азию», — заявил Лавров.

По его словам, всем партнерам в Центральной Азии необходимо критически относиться к иностранным инициативам в военной сфере.

До этого министр иностранных дел РФ заявил, что наступление на Россию ведется по всем фронтам, а Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно «раздражать» РФ. И все прекрасно понимают, считает Лавров, что одно из таких направлений — Центральная Азия. В качестве альтернативы иностранной коалиции министр назвал организацию ЕАЭС, к которой, по его мнению, необходимо присоединиться и Таджикистану.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Лавров рассказал о давлении Запада в Центральной Азии.