В Екатеринбурге госпитализировали 13 человек после заказа роллов

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В ходе проверки удалось выяснить, что пункт доставки продукции не соблюдал требования к условиям ее хранения.

В Екатеринбурге 13 человек были госпитализированы после отравления роллами. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что пациенты заразились сальмонеллезом. Их состояние в настоящее время оценивается как среднетяжелое.

«Все заболевшие с клиникой средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня. Лабораторно выявлен возбудитель заболевания — сальмонелла», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ходе проверки удалось выяснить, что пункт доставки не соблюдал требования к условиям хранения продукции. Там не осуществлялся контроль температурно-влажностного режима, были проблемы с дезинфекцией, на части продукции не было маркировки, а у сотрудников отсутствовали медкнижки.

Роспотребнадзор остановил работу пункта, а владельцу выдали предписание об обследовании всех сотрудников и проведении дезинфекции помещения. Кроме того, был выписан административный протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Число погибших из-за суррогатного сидра увеличилось до 12 человек

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя сирота. Девушку доставили в реанимацию.