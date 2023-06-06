В Кремле назвали преднамеренной диверсией атаку на Каховскую ГЭС

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Российские власти считают, что приказ об этом киевский режим получил извне.

Россия отвергает обвинения в причастности к атаке на Каховскую ГЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

По его словам, речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.

«Мы можем однозначно заявить, что речь идет о диверсии украинской стороны. Эта диверсия может повлечь тяжелые последствия, экологические последствия и последствия иного характера», — отметил Песков.

Он добавил, что президент Владимир Путин получает всю информацию о случившемся от Минобороны и спецслужб. Целью диверсии российские власти считают лишение Крыма воды.

«Сокращается подача воды в канал. Судя по всему, что это связано с тем, что два дня назад ВСУ начали контрнаступление, но сейчас они не добиваются поставленных целей», — добавил Песков.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате Новая Каховка оказалась полностью затоплена. А власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Это не первый удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Ранее украинские террористы устроили теракт на Крымском мосту. Тогда в результате взрыва фуры обрушились несколько пролетов.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал киевский режим о том, что ответ на такие действия будет неотвратимым.

В начале 2022 года, 24 февраля, Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) не видят никаких непосредственных рисков безопасности Запорожской АЭС в свете ситуации с Каховской ГЭС.