Воздушная тревога не стихает: ВСУ снова обстреляли Донецк с самолетов
319 0
ВСУ выпустили по кварталам Донецка две ракеты HARM
Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru
В результате в Макеевке погиб мужчина, также ранена женщина.
Донецк и окрестности подверглись новому массированному обстрелу — в Макеевке погиб мужчина, также ранена женщина. Кроме того, ВСУ выпустили по жилым кварталам две американские ракеты HARM воздушного базирования, то есть с самолетов.
Одна из них упала в Макеевке, другая — в районе центрального универмага Донецка. В столице ДНР уже который день работают системы ПВО и не стихает воздушная тревога.