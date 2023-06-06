Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

По мнению участниц, этот конкурс позволяет раскрыть истинную женскую красоту.

В Москве прошел финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023».

Победу в нем одержала жительница ДФО Наталья Оскар, а титул «Миссис Россия мира — 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска.

Кроме того, россиянки получили награды и в других номинациях. Например, звание «Миссис супермодель России» завоевала Екатерина Кудрявцева, а «Миссис женщина Вселенной» стала Валентина Шаталова.

Не остались без внимания и многодетные мамы, которых наградили в номинации «Достояние России», передает ТАСС. Что касается «Миссис России — 2023» Алисы Голубевой, то она теперь сможет представлять страну на международном уровне.

Женщина сможет принять участие в конкурсе «Миссис мира — 2023». Она считает, что такие конкурсы позволяют девушкам раскрыть свои таланты всему миру. В финал конкурса в 2023 году вышли 83 участницы из различных регионов страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что модель Анна Линникова, которая представила Россию на конкурсе «Мисс Вселенная 2022», рассказала о своей первой работе.