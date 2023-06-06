Киев планировал теракты с применением «грязной бомбы» в России

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face

Боевики планировали заразить местность, вынудив местное население бежать.

Киевский режим планировал совершить теракт с применением «грязной бомбы» на территории России. Об этом 5-tv.ru сообщили в ФСБ.

Планы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины удалось раскрыть во время расследования готовившихся Киевом в мае 2023 года диверсий по подрыву самолетов дальней авиации на аэродроме «Северный» в Ивановской области.

Отмечается, что начальник ГУР Кирилл Буданов создал специальное подразделение, в состав которого вошла легкомоторная авиация для снабжения диверсионных групп на территории РФ средствами поражения. Террористы также планировали сбрасывать бомбы на объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Курировал подготовку к теракту так называемый «Легион» - украинскую войсковую часть № 3449.

Отмечается, что, согласно плану, на территории РФ должны были размещены оборудованные таймерами бомбы. Планировалось, что они взорвутся одновременно, загрязнив местность, где проживало мирное население.

В ФСБ подчеркнули, что украинская разведка провела пять вылетов на территорию РФ с начала 2023 года. В результате оперативникам удалось задержать двух пилотов, давших признательные показания и рассекретивших намерения Киева.

«Я прибыл на территорию РФ с Украины по заданию ГУР МО для передачи компонентов взрывчатых веществ и дронов для террористических действий на территории РФ. Был задержан», — заявил украинский пилот Дмитрий Шиманский.

Он также добавил, что его завербовали в 2019 году, когда киевская власть пыталась создать в РФ сеть ОПГ. Преступники похищали людей для дальнейшей перевозки их в другие страны.

В 2022 году было создано новое направление внешней разведки, куда перевели Шиманского. Летчик заявил, что их задачей было на малых высотах проникать на территорию РФ на любую глубину, а также других государств. Летчики должны были перевозить оружие, взрывчатку, и другие элементы. Он также добавил, что в будущем Киев планирует лишь наращивать террористическую деятельность.

«Ранее руководством украинской разведки обсуждался вопрос о возможности создания и переброски грязной бомбы, радиоактивных заражений. Малой ядерной бомбы. Иных переносных зарядов. И здесь есть возможность использовать малую авиацию», — отметил Шиманский.

Грязная бомба — радиологическое оружие, состоящее из заряда взрывчатого вещества и радиоактивного изотопа. При взрыве контейнер с изотопами разрушается, а радиоактивное вещество «заражает» территорию.