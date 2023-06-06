В Киргизии задержали 30 человек по подозрению в попытке госперерворота

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Они хотели организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти.

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали больше 30 человек, подозреваемых в подготовке государственного переворота. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Согласно официальной информации, они хотели организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти. Сотрудники спецслужб задержали их на территории частного сектора Бишкека. Имена подозреваемых не уточняются.

На днях по Сети распространилось видео с предполагаемым задержанием. На кадрах мужчины в спецодежде выбегают из белого авто и направляются в частный дом.

За ситуацией следят в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают поступающие новости о попытке госпереворота в Киргизии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что готовивший госпереворот участник террористического сообщества осужден на 3,5 года.