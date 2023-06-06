Apple анонсировала очки дополненной реальности за 300 тысяч рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Dernbach; 5-tv.ru

Девайс похож на лыжную маску.

Apple представила собственные очки дополненной реальности. AR-гарнитура под названием Vision Pro была анонсирована в рамках конференции WWDC 2023.

Внешне девайс похож на лыжную маску с камерами и датчиками. Работая в режиме смешанной реальности, шлем рисует перед пользователем различные виртуальные объекты, с которыми можно взаимодействовать.

Одна из главных особенностей продукта - возможность менять уровень погружения К примеру, устройство способно выводить на экран лишь минимальную информацию, а может полностью погрузить пользователя в цифровое пространство. Управлять устройством получится при помощи ассистента Siri и жестов. По словам компании, шлем позволяет использовать приложения с iPhone, вроде iMessage, FaceTime, Safari и ряд других.

Гарнитура поддерживает специальный игровой режим с новым способом взаимодействия. Питаться девайс будет от аккумулятора, висящего на проводе. Компания заявила о двух часах работы без подзарядки. В США устройство будет стоить 3499 долларов (около 285 тысяч рублей). Продажи начнутся в следующем году на официальном сайте Apple.

В ходе презентации стоимость акций компании постоянно менялась. Сначала бумаги подорожали на 1,5%, потом начали терять в цене. Затем их стоимость немного выросла, но ближе к концу шоу вновь начала падать. На момент закрытия торгов бумаги стоили 179,08 долларов (около 14,5 тысяч рублей) за штуку.

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