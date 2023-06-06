Может обернуться катастрофой: почему в Японии боятся открывать древний саркофаг

В Японии на острове Кюсю обнаружили старинный саркофаг

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael; 5-tv.ru

Саркофаг «защищен» старинным заклятьем, расшифровать которое не под силу даже ученым.

Япония на пороге революционного археологического открытия. На острове Кюсю обнаружена гробница, которая проливает свет на существование на территории страны древнего государства.

Упоминания о нем прежде находили только в китайских летописях. Исследования осложняются только одним — саркофаг «защищен» старинным заклятьем, расшифровать которое не под силу даже ученым.

Местные жители опасались, что вскрытие гробницы может обернуться катастрофой. О последствиях — корреспондент «Известий» Александр Якименко.