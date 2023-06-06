Выяснили отношения: дорожный конфликт закончился стрельбой в Петербурге

Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Санкт-Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Водители стали выяснять отношения, и шофер грузовика решил призвать на помощь друзей.

Дорожный конфликт в Петербурге закончился стрельбой и массовой госпитализацией. На перекрестке столкнулись иномарка и грузовик.

Водители стали выяснять отношения, и шофер КАМАЗа решил призвать на помощь друзей. Те приехали, завязалась потасовка, а через какое-то время прозвучали выстрелы — предположительно, из травматического пистолета.

В результате четырех участников конфликта забрали врачи скорой помощи. Известно, что у одного из них прострелена рука, у другого — сломана челюсть.