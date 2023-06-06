Лоб в лоб: смертельное ДТП в Ленинградской области

Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Ленобласти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

В результате столкновения два человека погибли и четверо пострадали, среди них — дети.

Два человека погибли и четверо пострадали в результате аварии в Ленинградской области.

Легковушка выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с другой машиной. Оба водителя скончались на месте.

В одном из автомобилей ехали еще и пассажиры - женщина и трое детей. Все они получили тяжелые травмы. Их отвезли в больницу. Один ребенок в тяжелом состоянии.