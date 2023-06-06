Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска летом

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Чтобы не прогадать с деньгами на отдых, нужно первым делом сосчитать рабочие дни месяца.

За отдых летом можно получить больше отпускных, а в июле перерыв в работе можно продлить, если в начале или в конце его будет праздничный день 12 июня. О грамотном распоряжении трудовым временем и отпуском в интервью URA.RU рассказал экономист Руслан Спинка. По словам эксперта, всегда важно считать количество рабочих дней в месяце, чтобы оформить отпуск с расчетом на большую выплату.

«По причине ежегодных длительных выходных январь — самый невыгодный для отпуска месяц с финансовой точки зрения. Но поскольку речь идет о лете, то в текущем году месяцем с наибольшим количеством рабочих дней является август. В нем 23 дня по сравнению с новогодними 17-ю», — заявил Спинка.

Сумму, которую вам выплатят перед уходом в ежегодный отпуск, можно рассчитать заранее. Для примерного результата просто разделите месячный доход на 29,3. Для точного нужно умножить показатель среднего дневного заработка на количество дней отдыха согласно производственному календарю. Расчетным периодом в данном случае станут прошедшие 12 месяцев — из них и нужно выводить среднюю зарплату за один день.

Никогда не забывайте о государственных выходных, так как они автоматически могут продлить ваш отпуск. При этом если праздник отмечается посреди вашего периода отдыха, денег вам за него не начислят. Летом особенных дат не так много, а точнее всего один день — 12 июня, День России.

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