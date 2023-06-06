Советский разведчик и экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен умер в 79 лет

Фото: www.globallookpress.com / FBI

Бывший высокопоставленный агент был найден в тюремной камере, где отбывал пожизненное заключение за шпионаж с 2002 года.

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) и агент советской разведки Роберт Ханссен скончался в штате Колорадо, США, в возрасте 79 лет. Он был найден, по данным американского Минюста, «в бессознательном состоянии» в тюремной камере, где отбывал наказание за шпионаж.

В заявлении ведомства подчеркивается, что ФБР уведомили о смерти разведчика. Источники СМИ, в частности агентства Associated Press, заявили, что происшествие не носило насильственного характера, и мужчина умер «по естественным причинам».

Ханссен был приговорен к 15 пожизненным срокам в 2002 году. Его обвинили в передаче секретных данных Москве на протяжении многих лет, раскрытии двух других двойных агентов. Разведчик отбывал свой срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в Штатах близ города Флоренс, Колорадо.

Два года назад в одном из интервью глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сказал, что Ханссен внес «просто выдающийся вклад» в развитие системы безопасности СССР. Он также подчеркнул, что Вашингтон уже никогда не выпустит его из тюрьмы и не обменяет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие лазейки Applе оставила в IPhоnе для американских спецслужб.