Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

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Есть шанс одним элегантным махом завершить все неприятные, давящие и токсичные отношения.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 6 июня?

Во вторник надо продолжать то, что делали в понедельник — чистить перышки и убрать все вокруг. Этот день можно посвятить расчищению сферы взаимоотношений. Есть шанс одним элегантным махом завершить все неприятные, давящие и токсичные отношения.

Совет дня: не стоит во вторник делать крупные покупки. Если не можете обойтись без шопинга в этот день — установите максимальную сумму и точно ее придерживайтесь.

Предостережение дня: неблагоприятны переезды и начало больших путешествий.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.