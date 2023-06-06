Во Владивостоке бетонный блок упал на женщину

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

Несмотря на габариты глыбы, пострадавшая выжила, за ее состоянием наблюдают врачи.

Прокуратура Владивостока проверяет информацию о падении бетонной глыбы на пожилую местную жительницу. В прессе появились сообщения об инциденте, а также фото с места происшествия. Судя по ним, кусок бетонного блока скатился с возвышения рядом с дорогой, по которой шла пострадавшая. На кадрах рядом с этим огромным «камнем» — лужа крови.

Сообщается, что у пенсионерки диагностирована травма голени, состояние врачи оценивают как удовлетворительное. После удара блоком она была доставлена бригадой скорой помощи в ближайшую больницу. Тем временем правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

«В районе дома 19 по улице Постышева по Владивостоке в результате смещения бетонного блока на пологом участке местности женщина-пешеход 1938 года рождения получила травмы, потребовавшие госпитализации», — сказано в публикации пресс-службы прокуратуры Первореченского района.

По результатам доследственной проверки будут выявлены ответственные за случившееся. В том числе правоохранители оценят, как районные специалисты контролировали состояние территорий общего пользования.

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