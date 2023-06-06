Музыкальная точка: в Москве прошел прощальный концерт Кустурицы

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Кинорежиссер объявил о роспуске рок-группы, в которой был гитаристом.

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица в составе рок-группы The No Smoking Orchestra выступил в Москве с концертом, который войдет в историю.

Это было красивое завершение не только мирового турне, но и вообще последнее выступление для команды. Кустурица объявил о роспуске коллектива, с которым гастролировал более 20 лет как гитарист.

Теперь он намерен больше уделять времени кинематографу.