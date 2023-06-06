Пришлось спасать: аниматор в костюме динозавра застрял в лифте Новосибирска

Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter Bibikow; 5-tv.ru

Дети остались довольны, и ни одно доисторическое животное не пострадало.

Жители целой многоэтажки в Новосибирске на один вечер попали в «Парк Юрского периода». В гости к ним пришел динозавр, но не слишком страшный.

Настолько не сильно, что даже смешной. Аниматор в огромном костюме доисторической рептилии застрял в лифте и ему на помощь пришлось вызывать сотрудников ЖК. Зато все дети остались довольны и ни один динозавр не пострадал.