На Сахалин в мешках с картофелем из Пакистана приплыл скорпион

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Жители острова изучают видео с заграничным гостем, чтобы определить его вид. Это важно, так как некоторые членистоногие способны размножаться и в одиночку.

Заселят ли Сахалин ядовитые скорпионы — сейчас одна из первых тем обсуждения в чатах жителей острова. Как известно, некоторые виды этих членистоногих не нуждаются в партнере для размножения, они способны в одиночку производить потомство (парнетогенез). А тут как раз один скорпион приплыл на оптовую базу в мешке молодого картофеля из Пакистана…

Местная жительница поделилась с порталом Astv.ru видео, на котором запечатлен экзотический и, возможно, ядовитый гость. Она рассказала, что купила картошку на оптовой базе, перед продажей мешок вскрыли и обнаружили его. Работники предприятия переложили насекомое в пакет для безопасности и убрали. Что с ним произошло потом, женщина не знает.

Некоторые пользователи сети в комментариях к видео просят уничтожить гостя — желают несчастному смерти, так как боятся распространения. Один из местных знатоков определил вид как Smeringus vachoni, другой считает, что из Пакистана прибыл Hottentotta. И если последний прав, и попался как раз партеногенетик, Сахалину не повезло.

«Нам хана, и он размножится!» — иронизирует юзер.

Жители Сахалина надеются, что сотрудники оптовой базы осознанно распорядились судьбой скорпиона — передали его специалистам для изучения или даже помещения в зоопарк. Ну а пока особо тревожные островитяне ждут нашествия ядовитых монстров, в Петербурге рассказывают о проблемах насущных. Ранее 5-tv.ru сообщал, какие болезни переносят клещи и в каких районах города их больше всего.