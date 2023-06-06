Путин в Кремле обсудил транспортную доступность новых регионов
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Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
С докладами к российскому лидеру пришли главы Минтранса и РЖД.
В Кремле детально обсудили транспортную доступность новых регионов. С докладами к Владимиру Путину пришли главы Минтранса и РЖД.
Речь шла о восстановлении автомобильных магистралей, железнодорожных дорог и морских портов. А еще — о создании альтернативного маршрута в Крым — через Мариуполь и Мелитополь. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный продолжит.