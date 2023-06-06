Что грозит за детскую драку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig; 5-tv.ru

Конфликт с применением насилия может повлечь далеко идущие юридические последствия.

Детская драка может повлечь далеко идущие юридические последствия. Поводом для административного расследования становится любая информация о факте причинения побоев.

Административная ответственность за побои наступает только по достижении 16 лет. С этого возраста обидчику могут назначить штраф и взыскать его с родителей в судебном порядке.

К лицам младшего возраста применяются иные меры:

передача материалов дела в комиссию по делам несовершеннолетних;

профилактическая беседа;

постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов полиции;

направление в специальное учреждение.

Помимо этого, родители потерпевшего могут обратиться в суд для компенсации ущерба, расходов на лечение или морального вреда. Суд учтет и предшествующие драке обстоятельства.

Школа тоже несет ответственность за неосуществление должного надзора в момент причинения вреда. В таком случае организация обязана возместить причиненный малолетним вред.

Разрешить конфликт можно при помощи примирения сторон или медиации. Это возможно, если речь не идет об уголовной ответственности.