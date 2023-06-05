Некому было разбудить: эксперт раскрыл тайну загадочной гибели самолета в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Mainka; Личный архив Андрея Красноперова; 5-tv.ru

Необъяснимое крушение бизнес-джета с членами семьи крупного бизнесмена шокировало всю Америку.

Загадочное крушение в США самолета Cessna Citation произошло потому, что все находившиеся на его борту, включая пилота и трех пассажиров, потеряли сознание в результате разгерметизации салона и кабины. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал летчик-инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Летел в режиме автопилота

Эксперт обратил внимание на то, что бизнес-джет, летевший из Тенесси в Нью-Йорк, не пошел на посадку по прибытии в пункт назначения, а развернулся в небе и направился обратно. Это говорит о том, что самолет летел в режиме автопилота.

«Так работают автопилоты. Если летчик не отключает программу, когда выходит на точку, куда прилетел, то самолет разворачивается и летит обратно тем же маршрутом. Это заложено в программе автопилота. Поэтому тут ясно, что пилот и еще три человека на борту не могли ни на что повлиять», — пояснил Красноперов.

Он также указал на то, что экипажи F-16, поднятых на перехват бизнес-джета после нарушения им воздушного пространства Конгресса и Белого дома, не смогли привлечь внимание людей на борту самолета. Между тем пилоты истребителей приложили к этому максимум усилий: запускали по курсу воздушного судна световые ракеты и даже с разрешения Пентагона перешли в сверхзвуковой режим, повергнув в ужас страшным грохотом население нескольких штатов.

«При переходе на сверхзвук происходит звуковая динамическая волна, которая слышна и на земле, и в воздухе. Этот хлопок был последней мерой, чтобы хоть как-то привлечь внимание, чтобы тряхнуло самолет. Это как удар молотком по кабине. Но он ни к чему не привел. Никто там не ожил», — констатировал Красноперов.

Он полагает, что дальнейшее крушение бизнес-джета произошло непосредственно из-за того, что у него кончилось топливо.

Уснули и не проснулись

По словам летчика, кислородное голодание у человека наступает на отметке выше четырех тысяч метров, поэтому, чтобы дышать и находиться в сознании на такой высоте, необходима кислородная маска. Однако такие устройства обязательны только для военных пилотов, на гражданских самолетах надевать их не требуется, они просто выпадают из специальных отсеков над головой пассажира, если происходит какая-то критическая ситуация.

«На бизнес-джете пилот тоже вряд ли летел в маске, не говоря о пассажирах. Они же не думали, что случится что-то экстраординарное», — отметил Красноперов.

Сама разгерметизация салона и кабины могла произойти вследствие ошибки техников, которые обслуживали самолет, считает эксперт. Из-за этого в работе бортовых систем произошел сбой. Почувствовать же, что произошла разгерметизация, практически невозможно, подчеркнул Красноперов. Просто при наборе высоты что-то пошло не так, произошла разгерметизация, и все на борту «отключились» из-за недостатка кислорода.

«При наборе высоты все как раз и происходит. Это почувствовать очень тяжело. На моей памяти были большие самолеты, с большим экипажем — летчики, штурман, стрелок, радист — и все они засыпали только из-за того, что не был включен определенный элемент, который следил за давлением в кабине. Просто все засыпали», — заключил эксперт.

Трагедия в США произошла 4 июня. Самолет Cessna Citation, на борту которого находились дочь и внучка американского бизнесмена Джона Румпеля, а также няня ребенка и пилот, потерпел крушение в Вирджинии. Известно, что бизнес-джет падал по спирали, достигнув на пике скорости 550 километров в час. До этого самолет, предположительно, летел на автопилоте, не реагируя на попытки перехвата со стороны истребителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в разбившемся в Вирджинии самолете были члены семьи спонсоров экс-президента США Дональда Трампа.