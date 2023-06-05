Экс-вице-президент США Майк Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы

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В общей сложности на кресло главы Белого дома претендуют уже десяток человек. Что может предложить стране новый кандидат?

На пост президента США претендует еще один кандидат — бывший вице-президент страны Майк Пенс. Документ с официальной информацией о его регистрации на выборах в 2024 году опубликовали на сайте американского избиркома.

Майк Пенс был вице-президентом США с 2017 по 2021 год, когда президентом был Дональд Трамп. До этой должности Пенс был губернатором штата Индиана.

О своем намерении выдвинуться на пост президента в 2024 году политик намерен 7 июня в ходе выступления в штате Айова. Об этом сообщает телеканал NBC.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Помимо прочих, на пост президента США метят Дональд Трамп и Рон Десантис. Именно они, по предположениям экспертом, будут главными конкурентами для Майка Пенса в президентской гонке. Среди кандидатов есть и Джо Байден, но в его победу американцы слабо верят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как итоги выборов президента США изменят отношения с Европой.