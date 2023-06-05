Лечится или поддерживает равновесие: что означают «подковы» на обуви Байдена

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP; личный архив Максима Саутина; ruptly.tv ;5-tv.ru

Странные детали на подошвах ботинок американского лидера обсуждают во всем мире.

Странная обувь президента США Джо Байдена, на которую обратили внимание во время его недавнего падения на церемонии выпуска в американской академии ВВС, может быть «гибридом» модельных туфель и кроссовок. Как рассказал 5-tv.ru травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Максим Саутин, подобная обувь сегодня не редкость — ее изготавливают как для ношения при каких-либо проблемах стоп, так и просто ради удобства.

На фото, которые ранее облетели все мировые СМИ, отчетливо видно, что на подошвы обуви Байдена приделаны необычные каблуки в виде лошадиных подков.

«Многие технологические изыски, которые применяются при изготовлении обуви, часто заимствуются из другого типа обуви. Например, есть туфли и ботинки, в которых используются элементы из спортивной обуви, что делает их более удобными… Еще одним фактором удобства является подошва. Широко обсуждаемые сейчас в сети фотографии могут быть как раз вариантом такой обуви, где в туфлях производителем была позаимствована подошва от спортивной обуви», — отметил Саутин.

Он пояснил, что модельная обувь, которую политики вынуждены носить в повседневной жизни, — один из самых неудобных вариантов обуви. Во-первых, бывает проблематично подобрать колодку из-за индивидуальных особенностей стопы. Кроме того, модельная обувь очень сложно корректируется, к ней трудно найти ортопедические стельки, чтобы компенсировать плоскостопие и перераспределить нагрузку на нижние конечности.

В свою очередь спортивная обувь считается самой удобной, и многие люди, даже далекие от спорта, предпочитают носить ее ежедневно. Это связано с тем, что у кроссовок мягкая удобная подошва, которая позволяет нивелировать какие-то ортопедические проблемы, отметил Саутин.

«На подошве спортивной обуви очень часто опора пятки обеспечивается по кругу, когда центральная часть находится выше и не касается поверхности при ходьбе. Это может быть никак не связано с пяточной шпорой или с плантарным фасциитом. На мой взгляд, это исключительно заимствование подошвы из спортивной обуви, адаптированной для ботинок», — заключил ортопед.

На необычность обуви американского президента первым обратил внимание журналист Бенни Джонсон. Именно он опубликовал в Twitter снимок упавшего Байдена, указав на странные детали его туфель. Один из интернет-пользователей предположил, что политик носит изготовленную на заказ ортопедическую обувь с амортизирующими каблуками. Другой же подтвердил это, добавив, что такой каблук предназначен для прямого хождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп назвал плохой идеей высмеивать нынешнего американского лидера Джо Байдена.