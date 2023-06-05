Первый форум женщин Севера стартовал в Петербурге: как это было

Фото, видео: 5-tv.ru

На уникальное мероприятие съехались представительницы 40 народов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.

В Петербурге открылся Первый форум женщин Севера. Съехались жительницы Югры, Якутии, Чукотки, Ямала и других суровых российских регионов. В общей сложности собрались представительницы 40 народов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Они обсуждают, как живут и работают в условиях вечной мерзлоты.

К разговору о роли женщин в развитии северных территорий, их карьерных возможностей и социальных гарантиях присоединилась — председатель совета федерации Валентина Матвиенко. Все подробности — в видео.