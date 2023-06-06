На Ставрополье введена в эксплуатацию Кузьминская ВЭС
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Фото, видео: Jens Büttner / ТАСС ; 5-tv.ru
Ветроэлектростанция стала шестой в крае и восьмой на юге России.
На Ставрополье запустили новую ветро_электростанцию. Кузьминская ВЭС стала уже шестым ветрогенератором в крае и восьмым - на юге России.
Чтобы это стало возможным - после введения западных санкций Росатому пришлось ускоренными темпами восстановить цепочку поставщиков, заменить ушедшие иностранные технологии российскими разработками и обеспечить производство всех необходимых компонентов.
Работу новенькой станции оценил наш корреспондент Мурад Магомедов.