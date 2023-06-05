Гросси: военная активность в зоне Запорожской АЭС будет нарастать

Фото, видео: MAX BRUCKER / ТАСС; 5-tv.ru

Глава МАГАТЭ оценил реальные риски для крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Военная активность в зоне Запорожской атомной станции будет нарастать. Об этом предупредил мировое сообщество глава Международного атомного агентства Рафаэль Гросси. Он выступил с докладом в штаб-квартире МАГАТЭ. Правда, Гросси в очередной раз не указал, что провокации против крупнейшей в Европе АЭС устраивают ВСУ.

По словам главы МАГАТЭ, работа инспекторов на станции эффективна, их ротацию обеспечивает Россия. А вот со стороны украинских вооруженных формирований АЭС подвергалась обстрелам десятки раз, в семи случаях — опасный энергообъект оказывался без внешнего электроснабжения, его обеспечивали аварийные дизель-генераторы.