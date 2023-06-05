Больше не секрет: футболист Федор Смолов и Карина Истомина поженились
Федор Смолов и Карина Истомина поженились
Фото: instagram.com* / diamond_april
Пару стали замечать вместе несколько месяцев назад, однако официально отношения подтвердились только в мае.
Футболист Федор Смолов и модель Карина Истомина официально узаконили свои отношения. Пару давно подозревали в тайной женитьбе. И вот, наконец, случилось самое интересное: молодожены опубликовали фото рук и обручальных колец на своих личных страницах в соцсетях.
«Карина Игоревна Смолова», — гласит подпись в аккаунтах пары.
Истомина и Смолов поженились спустя несколько месяцев отношений.
Модель в белом обтягивающем платье показывает обручальное кольцо на безымянном пальце. На втором снимке уже присутствует и рука новоиспеченного супруга. Его кольцо выглядит не так внушительно, а вот у Истоминой на пальце красуется большой бриллиант.
К слову, с кольцом на безымянном пальце правой руки Карину Истомину заметили еще в конце мая на светском мероприятии. С 33-летним футболистом она в отношениях уже несколько месяцев.
Правда, Смолов также известен своими многочисленными романами и быстро сменяющимися возлюбленными. Он ни разу не был женат, однако в предыдущих отношениях дважды почти доходил до женитьбы.
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