«Такие редко падают»: чем опасен приближающийся к Земле астероид 1994 XD

Фото, видео: www.globallookpress.com / European Space Agency; ВКонтакте / surdin_kosmos;5-tv.ru

Астроном отмечает, что приближение метеорита очень интересно для ученых. Но что это событие сулит обывателям?

К Земле приближается астероид 1994 XD, который относится к категории потенциально опасных объектов. Космическое тело может иметь диаметр до 500 метров. Он пролетит на расстоянии 4,5 миллиона километров от Земли 12 июня 2023 года. 5-tv.ru решил поинтересоваться у астронома, доцента МГУ Владимира Сурдина, что это значит для нашей планеты и может ли быть опасно.

Эксперт отметил, что указанное расстояние подхода астероида к Земле слишком далекое, поэтому в телескоп космический камень будет хорошо виден, а глазом, конечно же, нет. То есть для публики — это пустая информация, а для астрономов — интересная.

Если бы у 1994 XD были особенности, то он бы имел собственное имя, подчеркнул Сурдин. А так — указан только год открытия астероида, значит, опасаться нечего.

«Полтора миллиона астероидов в солнечной системе уже обнаружено. Он — один из полутора миллионов», — прокомментировал ситуацию Владимир Сурдин.

Эксперт напомнил, что в 2013 году челябинский метеорит был размером меньше двадцати метров. Когда он пролетел, город это почувствовал: у зданий рухнули крыши и разбились окна.

«А это всего лишь 17 метров. Вот 500 метров — это очень опасно. Здесь даже пролет астероида вызовет ударную волну и сильные разрушения», — прокомментировал астроном.

Падение такого космического тела в Европе вызовет катастрофу для всего материка. Но есть одно большое «но».

«Такие редко падают. Раз в сотни, тысяч лет», — подытожил эксперт.

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