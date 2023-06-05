В Москве подросток после игры с огнем получил 80% ожогов тела

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Опасное баловство устроили несколько ребят на детской площадке.

Игра с огнем среди подростков в Москве привела к госпитализации. Один из мальчиков, которому 14 лет, получил 80% ожогов тела, сообщил 5-tv.ru источник.

По его данным, все произошло в Чечерском проезде, расположенном в районе Южное Бутово. Дети играли на детской площадке. Что конкретно случилось между ребятами, пока неизвестно. Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.

За ситуацию между тем взялась столичная прокуратура. Ведомство установит все обстоятельства случившегося. Тем временем Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники СК допросят всех очевидцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодой человек внезапно умер в торговом центре на Ходынском бульваре в Москве. Парню было всего 22 года.