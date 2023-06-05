Умер звезда сериала «Клана Сопрано» Джордж Риддл

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Он в том числе известен тем, что более пяти тысяч раз вышел на сцену в самом продолжительном бродвейском мюзикле «Фантастикс».

Американский актер Джордж Риддл, известный участием в сериале «Клан Сопрано», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, причиной смерти артиста стал рак двенадцатиперстной кишки.

Риддл родился 21 мая 1937 года. На заре карьеры он выступал как цирковой артист, пока не получил травму при падении с каната.

После этого знаменитость долгое время служил в театре. Примечательно, что Риддл свыше пяти тысяч раз вышел на сцену в самом продолжительном бродвейском мюзикле «Фантастикс».

В кино артист дебютировал в 1956 году в картине режиссера Маршалла Брикмена «Саймон». Всего в фильмографии актера 28 проектов: в их числе «Клан Сопрано», «Маленький Манхэттен», «Бетти», «Адская кухня», «Диана», «Внутри Эми Шумер» и «Кровные узы».

О личной жизни Риддла известно то, что он собирал коллекцию сувениров, связанных с театром и кино, и был страстным любителем автомобилей и мотоциклов. Основным средством передвижения актера по Нью-Йорку в течение многих лет был мотоцикл Harley-Davidson 1941 года выпуска.

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