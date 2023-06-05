Актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в столичную больницу

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Она доставлена в реанимацию. Что с ней случилось?

Народная артистка РСФСР Лидия Федоссева-Шукшина госпитализирована в экстренном порядке в реанимацию одной из столичных клиник. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, врачи проводят полное обследование актрисы. Предварительно, у нее мог быть инсульт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский режиссер Никита Михалков был госпитализирован после жалоб на перебои работы сердца и одышку. При этом позднее его жена Татьяна заявила, что с маэстро все в порядке.